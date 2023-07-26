"إسلامية الهلال الدولي" تنوه بجهود حكومة المملكة لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم

وأكد "أبوهدمة": أهمية هذا الاجتماع في ظل ظروف صعبة للغاية تواجهها الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء وفي مقدمتها الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية والصومال والسودان واليمن وسوريا وأفغانستان، ففي فلسطين تستمر معاناة إخوتنا أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي وما يصحبه من عدوان يومي يستهدف المدنيين والمرافق والمباني، وفرض الحصار على قطاع غزة، والاعتداءات المتكررة على المدنيين في الضفة الغربية، وانتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني.