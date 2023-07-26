"إسلامية الهلال الدولي" تنوه بجهود حكومة المملكة لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم

نوهت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ICIC باستضافة حكومة خادم الحرمين الشريفين أعمال الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي اختتمت أعماله أمس بحضور 52 دولة واستضافة مميزة من هيئة الهلال الأحمر السعودي تحت شعار "ترابط دائم لأثر يبقى".
ونوّه السفير علي محمود أبوهدمة رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعمهما الكبير والمتواصل للعمل الإنساني في سائر أنحاء العالم، والموافقة الكريمة على استضافة وعقد هذا الاجتماع التشاوري بالمملكة جوار أقدس البقاع الإسلامية في الوقت الذي تؤكد حكومة خادم الحرمين الشريفين حضورها الإنساني وسعيها لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في مجالات العمل الإنساني المشتركة من أجل تخفيف معاناة ضحايا الأزمات الإنسانية وتقديم المساعدة لهم دون تمييز.
وأكد "أبوهدمة": أهمية هذا الاجتماع في ظل ظروف صعبة للغاية تواجهها الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء وفي مقدمتها الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية والصومال والسودان واليمن وسوريا وأفغانستان، ففي فلسطين تستمر معاناة إخوتنا أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي وما يصحبه من عدوان يومي يستهدف المدنيين والمرافق والمباني، وفرض الحصار على قطاع غزة، والاعتداءات المتكررة على المدنيين في الضفة الغربية، وانتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ونوه "أبوهدمة" بجهود منظمة التعاون الإسلامي وجمعيات الهلال والصليب الأحمر لإنجاح عقد هذا الاجتماع عملاً باتفاقية تأسيس اللجنة التي تدعوها إلى توثيق علاقتها مع المنظمات الإنسانية، انطلاقًا من مبادئ التسامح والدعوة إلى السلم وعمل الخير ونجدة المنكوبين. وتجسيد القناعة المشتركة بأهمية العمل المشترك في المجالات الإنسانية، وزيادة التعاون والتضامن بين شعوب دول المنظمة وإبراز توجهاتها الإنسانية البناءة.
وفي ختام تصريحه، ندد رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بالأفعال الإجرامية التي استهدفت حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك مما يشكل جريمةً إنسانية وخرقًا لقواعد القانون الإنساني الدولي وبث الكراهية والإسلاموفوبيا مطالبًا بوقفة جادة للتنديد بهذه الأفعال والمطالبة بمواقف قوية لمنع تكراره.