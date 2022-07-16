بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف ما دار بين ولي العهد وبايدن حول قضية خاشقجي

وتابع: "كما كانت هناك مناقشات حول القيم، ونحن في السعودية نحترم حقوق الإنسان، وهو من أساسيات قيمنا، وبالتأكيد أن القيم يتم مناقشتها من خلال الحوار ومحاولة فرض القيم لن يكون له نتائج إيجابية، بل العكس تماماً، والطريقة الصحيحة لمناقشة القيم إظهارها للناس واحترام قيمك وقيم الآخرين، وإن كانت قيمكم صحيحة ومقبولة من الجميع فسوف يتبناها الجميع، وقد كان ولي العهد واضحًا فيما يتعلق بذلك أن لدينا قيمنا الخاصة ونفخر بقيمنا وايماننا، وأنه في حال رغبة الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع الدول التي تعجبها قيمها فقط فسوف تكون القائمة قصيرة جداً، والسبيل الوحيد للعمل معنا هو احترامنا للآخرين واحترام الآخرين لقيمنا أيضاً، وأعتقد أن المحادثات كانت واضحة، وأن الرئيس بايدن رحب بتلك المناقشات".