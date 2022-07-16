بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف ما دار بين ولي العهد وبايدن حول قضية خاشقجي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رد على الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلاً: "بما يتعلق بقضية جمال خاشقجي فإن تلك الجريمة حدث مؤسف، والمملكة أخذت القضية على محمل الجد وعملت وفقًا لقانونها على تلك القضية، وهذا خطأ يحدث بأي دولة ومن ضمنها الولايات المتحدة الامريكية، حيث ارتكبت الولايات المتحدة أخطاء واتخذت إجراءات لمحاسبة المخطئين ومعالجة تلك المشكلة، كما فعلت المملكة وقد اتخذت السعودية الإجراءات المناسبة في تلك القضية".
وأضاف خلال رده على أحد الاستفسارات الصحفية في مؤتمر قمة جدة للأمن والتنمية: أن "ولي العهد ذكر: ننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع قضاياها بنفس الطريقة التي تعاملت معها السعودية وجميع المشاكل التي تتطلب حلاً".
وتابع: "كما كانت هناك مناقشات حول القيم، ونحن في السعودية نحترم حقوق الإنسان، وهو من أساسيات قيمنا، وبالتأكيد أن القيم يتم مناقشتها من خلال الحوار ومحاولة فرض القيم لن يكون له نتائج إيجابية، بل العكس تماماً، والطريقة الصحيحة لمناقشة القيم إظهارها للناس واحترام قيمك وقيم الآخرين، وإن كانت قيمكم صحيحة ومقبولة من الجميع فسوف يتبناها الجميع، وقد كان ولي العهد واضحًا فيما يتعلق بذلك أن لدينا قيمنا الخاصة ونفخر بقيمنا وايماننا، وأنه في حال رغبة الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع الدول التي تعجبها قيمها فقط فسوف تكون القائمة قصيرة جداً، والسبيل الوحيد للعمل معنا هو احترامنا للآخرين واحترام الآخرين لقيمنا أيضاً، وأعتقد أن المحادثات كانت واضحة، وأن الرئيس بايدن رحب بتلك المناقشات".