"هيئة الاتصالات" تعلن جاهزية الخطط التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج

وأكد "التميمي" أن الهيئة بصفتها المنظم لقطاع الاتصالات والتقنية في المملكة؛ تعمل على تسخير جميع إمكاناتها لتيسير خدمات الاتصالات والتقنية وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة، وذلك من خلال الاستثمار في بنية تحتية متينة تتمتع بالكفاءة والجودة اللازمتين، معتمدة على أحدث الابتكارات التقنية، مشيدًا بالجهود المقدمة في سبيل توفير الخدمات كافة لقاصدي بيت الله الحرام في موسم الحج، التي جاءت متسقة مع الدعم السخي الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الرشيدة.