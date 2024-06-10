"هيئة الاتصالات" تعلن جاهزية الخطط التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن جاهزية الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية لموسم حج هذا العام 1445هـ، بدعم وتمكين غير محدود من القيادة، ومتابعة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ لتوفير جميع سُبل الراحة لضيوف الرحمن.
واطلع "السواحة" بحضور محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي خلال تفقده عددًا من مواقع مقدمي خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استعدادات القطاع لهذا العام.
وبيّن "التميمي" أن تجهيزات مقدمي الخدمات تتضمن ما يزيد على أكثر من 6200 برج اتصالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتتضمن أكثر من 4000 برج يدعم تقنية الجيل الخامس بنسبة زيادة بلغت 37% عن العام الماضي، وتوفير أكثر من 10500 نقطة وصول بتقنية WiFi في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وأكد "التميمي" أن الهيئة بصفتها المنظم لقطاع الاتصالات والتقنية في المملكة؛ تعمل على تسخير جميع إمكاناتها لتيسير خدمات الاتصالات والتقنية وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة، وذلك من خلال الاستثمار في بنية تحتية متينة تتمتع بالكفاءة والجودة اللازمتين، معتمدة على أحدث الابتكارات التقنية، مشيدًا بالجهود المقدمة في سبيل توفير الخدمات كافة لقاصدي بيت الله الحرام في موسم الحج، التي جاءت متسقة مع الدعم السخي الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الرشيدة.
وكانت الهيئة قد أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية والتأكد من جاهزية البنية التحتية للاتصالات والتقنية لتلبية متطلباتهم، كما أجرت زيارات تفقدية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى منفذ حالة عمار ومنفذ الوديعة ومنفذ جديدة عرعر لضمان مواكبة مقدمي الخدمات لاحتياجات الحجيج وفق التطلعات، فيما عززت الجهود المشتركة بعقد عدد من اللقاءات مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومركز العمليات الأمنية الموحد (911)، وضمان توحيد الجهود في خدمة ضيوف الرحمن في جميع تنقلاتهم وتأديتهم لنسكهم بيسر وطمأنينة.