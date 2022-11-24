"ترشيد" تستكمل مشروع إعادة تأهيل مباني مجمع المحاكم بالرياض بوفر 41%

وأردف "الغريري": مع انتهاء المشروع فإنه من المتوقع تحقيق وفر قدره 11.2 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، أي ما يعادل 41.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقع تحقيقها من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 17 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 6,362 طناً مترياً من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 106 آلاف شتلة سنوناً.