‬تدشين مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية طاجيكستان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة دوشنبيه أمس، مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية طاجيكستان للعام 1445هـ، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الطاجيكي. حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الطاجيكي باهودور كوربو نيون، وعدد من المسؤولين، وفريق المركز.