‬تدشين مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية طاجيكستان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة دوشنبيه أمس، مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية طاجيكستان للعام 1445هـ، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الطاجيكي. حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الطاجيكي باهودور كوربو نيون، وعدد من المسؤولين، وفريق المركز.
ويهدف المشروع إلى توزيع 7.427 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية في مختلف المناطق بطاجيكستان، يستفيد منها 37.135 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً هناك.
يذكر أن المشروع يعد ضمن مبادرة "إطعام" في مرحلتها الثالثة للعام 1445هـ، وهي إحدى مبادرات المركز التي ينفذها لتلبية الاحتياجات الغذائية الرئيسية للمحتاجين في عدد من الدول حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.