طالب كفيف يقدم نصائح للشباب ويحكي تجربته في التغلب على قلق المسرح والرهاب الاجتماعي

وفي التفاصيل فقد أعرب "شايع" في حديثه لـ"سبق" على هامش مشاركته في حفل اليوم الوطني الـ 92 الذي أقامته وزارة التعليم بمقر ديوان الوزارة في الرياض الجمعة الماضية، عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه المسابقة، مؤكدًا بأنه لم يجد أي صعوبة في خوضها، مقدمًا شكره لدولتنا على ما قدمته له من تسهيلات ساهمت في نجاح مشاركته.