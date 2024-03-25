مع ازدياد المعتمرين في رمضان.. رئاسة الشؤون الدينية تعزز مبادرة "وليطوفوا"

وتشرف رئاسة الشؤون الدينية على تنظيم الأعمال الإدارية والإشراف على المطوفين ومتابعة تنفيذ أعمالهم والإشراف المباشر على المطوفين داخل الحرم وحثهم على اتباع السنة في أداء المناسك والتقيد بالأدعية المشروعة والمأثورة في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.