مع ازدياد المعتمرين في رمضان.. رئاسة الشؤون الدينية تعزز مبادرة "وليطوفوا"

عززت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة "وليطوفوا" في المسجد الحرام؛ وفق خطة الرئاسة لشهر رمضان المبارك؛ مع ازدياد أعداد الطائفين في الشهر الكريم لتهيئة الأجواء التعبدية لهم.
وتهدف المبادرة إلى دعم مهام المطوفين ليستطيعوا أداء مهامهم لتطويف المعتمرين لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وفي بيئة تعبدية آمنة تحفها الخشوع والسكينة، إضافة إلى تعزيز إدارة المطوفين بـ ٨٠ مطوفًا يعملون على مدار الساعة.
وتعد مهنة الطوافة مهنة إرشادية دينية يتولى العمل بها كفاءات سعودية مؤهلة تأهيلاً شرعياً لدلالة الحاج والمعتمر في أداء مناسكهم.
ولكل مطوف وردية رئيس ونائب يقومان بتوزيع الأعضاء على المواقع، يستقبلون الزوار والمعتمرين الراغبين في مرافقة أحد المطوفين لإرشادهم بأداء المناسك على الوجه الصحيح.
وتشرف رئاسة الشؤون الدينية على تنظيم الأعمال الإدارية والإشراف على المطوفين ومتابعة تنفيذ أعمالهم والإشراف المباشر على المطوفين داخل الحرم وحثهم على اتباع السنة في أداء المناسك والتقيد بالأدعية المشروعة والمأثورة في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.