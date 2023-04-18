عن 6 سنوات من إدارة التغيير.. "الهمزاني": ما حقّقه ولي العهد من إنجازات يحتاج عشرات السنين

ويعلق "الهمزاني" قائلًا: "ما يقوم به الأمير محمد، على المستوى الإداري، في غاية الأهمية؛ فقد أصبحت لغة الأرقام حاضرة بكل تفاصيلها في ‏رؤوس الوزراء وصنّاع القرار، وهذا أمر يجعل المسؤول على تحديث واستعداد لأي مهمة. كما أن مؤشرات الأداء ومشاريع ‏التحسين تلاحق المسؤولين يوميًّا كواجبات طالب في المدرسة. وحاليًّا لا توجد جهة حكومية إلا لديها حوكمة بكفاءة وفاعلية ‏واضحة تعمل على تنفيذ أجندتها وفق تطلعات القيادة. وأصبحت إدارة المشاريع حاضرة وبقوة في أغلب الإدارات، وتكاد لا ‏تجد أحدًا حاليًّا إلا وهو يعي تفاصيلها وأدواتها وكأنّ القطاع الحكومي تحوّل إلى خاص".‏