"رئيس تحرير الجزيرة": غرق "إسرائيل" في غزة يضع مسؤولية إيقاف الحرب على أمريكا

ويؤكد "المالك" أن إسرائيل تقدم الآن ثمناً باهظاً وصعباً ومؤلماً كل يوم من عناصر جيشها بين قتيل وجريح، وهناك خلافات في مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن تبادل جديد وتحرير للأسرى في الجانبين، وإيجاد فرصة لتحريك تبادل الأسرى، لأن الحرب ليست هي الأفضل بعد تساقط هذه الأعداد الكبيرة من الإسرائيليين، وغالات ونتياهو ينتظران إشارة من حماس لاستئناف ذلك، غير أنَّ لحماس شروطها الأكثر تشدداً مما تمَّ في الجولات السابقة، لأنَّ أكثر مَن تبقى من الرهائن هم عناصر من الجيش الإسرائيلي، أو ممن ينتمون بالجنسية إلى أمريكا الذي تعدُّ طرفاً رئيساً في هذا القتال كما تقول حماس.. لقد بدأ الإسرائيليون يفقدون الثقة بجيشهم وحكومتهم، فيسارعون إلى اللجوء إلى دول أخرى بحثاً عن الأمان الذي لا يتوفر في إسرائيل، كما حدث مع أعداد كبيرة ممن طلبوا تأشيرات لجوء إلى البرتغال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، دون أن يوقف العدو الإسرائيلي حربه العبثية وجرائمه البشعة التي أصبحت موضع تجريم من العالم، بدليل قرار الأمم المتحدة الذي يطالب بإيقاف الحرب بأكثرية الأصوات، وبشكل كاسح".