عبر "ملتقى الشباب السعودي الإفريقي".. "مسك" تبني جسور التواصل الثقافي

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تسعى من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى تعزيز الأثر، ومنح الشباب بعدًا جديدًا للتفكير، ومساحة أكبر لاكتشاف القدرات والإمكانات الإبداعية، وتعزيز التواصل بين الشباب في العالم.