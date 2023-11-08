عبر "ملتقى الشباب السعودي الإفريقي".. "مسك" تبني جسور التواصل الثقافي

تنظّم مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" غدًا، ملتقى الشباب السعودي- الإفريقي، الذي سيقام في ملتقى المدينة، الواقع بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض.
ويهدف الملتقى الذي يجمع الشباب السعودي بالإفريقي، إلى تعزيز أوجه التعاون بين شباب المملكة وشباب الدول الإفريقية في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على العلاقات التشاركية في مجموعة من المجالات، والتي تشمل العلوم والتعليم والتقنية والاقتصاد والثقافة والفن؛ ولفتح آفاق جديدة من التعاون لمستقبل الشباب السعودي والإفريقي.
وستُقام من خلال الملتقى جلسات تفاعلية تتناول ثقافة الطرفين من جوانبَ عدة بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا من الخبراء في الجانبين السعودي والإفريقي، بدءًا بالتراث السعودي والإرث الإفريقي، والفرص والتحديات في تمكين الشباب عبر التنمية المجتمعية في كلا الجانبين.
وتتيح الجلسات التفاعلية للمشاركين في الملتقى تعزيز الوعي بالثقافات، واكتساب الخبرات العملية، وتطوير الذات من خلال تعلّم مهارات جديدة، إلى جانب مجموعة من التجارب المبتكرة والتفاعلية، التي صممت خصيصًا لهذا الملتقى.
وسيشهد ملتقى الشباب السعودي- الإفريقي، العديد من الأنشطة التفاعلية الساعية إلى تبادل المعارف والخبرات وتحقيق التغيير الإيجابي، ومنها إقامة أربع ورش عمل، تتمحور حول تأسيس الأعمال، والرسم، والتنمية العقلية، وصناعة التغيير.
يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تسعى من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى تعزيز الأثر، ومنح الشباب بعدًا جديدًا للتفكير، ومساحة أكبر لاكتشاف القدرات والإمكانات الإبداعية، وتعزيز التواصل بين الشباب في العالم.