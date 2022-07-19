سفارتا المملكة في إسبانيا والبرتغال تدعوان المواطنين للابتعاد عن أماكن الحرائق

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا المواطنين الموجودين في إسبانيا، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الحرائق.
وأوضحت السفارة أن ذلك التحذير يأتي نظراً لما تشهده مختلف المناطق بمملكة إسبانيا من اندلاع الحرائق في عديدٍ من الغابات.
وشدّدت على ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية، حفاظاً على سلامة الجميع.
وأشارت السفارة إلى أنه لطلب المساعدة وللحالات الطارئة يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين على الهاتفين التاليين: 0034672538005 و0034690011111.
من ناحية أخرى، دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية البرتغال المواطنين الموجودين في البرتغال، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الخطرة.
جاء ذلك نظراً لما تشهده عدد من المناطق في جمهورية البرتغال واعلان السلطات المحلية حالة الطوارئ بسبب انتشار حرائق الغابات.
وأوضحت السفارة أنه يجب عدم التردد في التواصل مع السفارة على الهاتفين التاليين: +351924227545، و213041750.
وتهيمن موجة حر على أوروبا الغربية منذ أيام، وتسبّبت في حرائق غابات كثيرة.. وتواصل درجات الحرارة تسجيل مستويات قياسية في فرنسا وإسبانيا والبرتغال ودول أخرى.
فقد أفاد موقع أكسيوس بوفاة أكثر من 1000 شخص في إسبانيا والبرتغال، مؤكداً أن هذه الموجة غير مسبوقة في التاريخ.