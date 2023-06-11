"التخصصي" يحصل على اعتماد (ماجنيت) للتمريض للمرة الثالثة

وتعود أهمية الاعتماد إلى مساهمته النوعية في تعزيز تجربة المريض وثقته، وتقليص فترة بقائه في المستشفى، وضمان استدامة الرعاية وتعزيز النتائج الإيجابية، والتقليل من معدلات الوفاة. يُذكر أن فترة صلاحية اعتماد ماجنيت هي 4 سنوات من تاريخ إصداره، تُجرى خلالها مراجعة نصف سنوية للمؤسسة الحاصلة على الاعتماد، كما يجب عليها طلب الحصول على الاعتماد مرة أخرى، بعد انتهاء فترة صلاحية الاعتماد الأول.