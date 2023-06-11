"التخصصي" يحصل على اعتماد (ماجنيت) للتمريض للمرة الثالثة

حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، على اعتماد "برنامج الاستقطاب الدولي" (ماجنيت) المرموق لجودة التمريض للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في إطار الالتزام بتقديم أعلى معايير الخدمة في مجال الرعاية الصحية التخصصية.
وتمثِّل شهادة الاعتماد الصادرة عن المركز الأمريكي لاعتماد التمريض (ANCC)، المعيار الذهبي للتمريض في جميع أنحاء العالم، وتُعد بمثابة جائزة تمنح للمستشفيات الرائدة التي تقدم خدمات تمريض متميزة، ورعاية ذات جودة عالية، وابتكارات مهنية، ونتائج طبية استثنائية، حيث تعتبر من أهم برامج الاعتماد العالمي للتمريض. وقد حاز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة على شهادة اعتماد ماجنيت الأولى في عام 2013.
وتعود أهمية الاعتماد إلى مساهمته النوعية في تعزيز تجربة المريض وثقته، وتقليص فترة بقائه في المستشفى، وضمان استدامة الرعاية وتعزيز النتائج الإيجابية، والتقليل من معدلات الوفاة. يُذكر أن فترة صلاحية اعتماد ماجنيت هي 4 سنوات من تاريخ إصداره، تُجرى خلالها مراجعة نصف سنوية للمؤسسة الحاصلة على الاعتماد، كما يجب عليها طلب الحصول على الاعتماد مرة أخرى، بعد انتهاء فترة صلاحية الاعتماد الأول.
ويُعدُّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنِّف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).