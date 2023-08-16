محليات

القبض على مقيمَيْن لترويجهما 17.780 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بالرياض

جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة
القبض على مقيمَيْن لترويجهما 17.780 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بالرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما (17.780) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

الرياض
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org