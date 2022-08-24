محليات

بوابة الحرمين الإلكترونية تتخطى حاجز 26 مليون زيارة

عدد الأخبار المدرجة فيها تجاوز 8740 خبرًا صحفيًّا
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
واس
واس

بلغ عدد زائري البوابة الرقمية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الراغبين في الاطلاع على الأخبار والاستفادة من حِزَم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمسلمين في أنحاء العالم، أكثر من (26) مليون زيارة خلال عامين ونصف.

وقال مدير إدارة التطبيقات الرقمية فايز اللقماني: تجاوز عدد الأخبار المدرجة في البوابة الرقمية، (8740) خبرًا صحفيًّا.

وأشار إلى أن ذلك يزيد من دافع فريق العمل لبذل قصارى جهدهم.

يُذكر أن أعداد زوار الموقع شَمِلَ أكثر من 180 دولة حول العالم، كما يحرص الفريق على إثراء تجربة الزائر عبر إهدائه 15 مجلة من مجلات الحرمين، منها 9 مجلات علمية يستطيع زائر الموقع الاستفادة منها.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
بوابة الحرمين الإلكترونية

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