بوابة الحرمين الإلكترونية تتخطى حاجز 26 مليون زيارة

يُذكر أن أعداد زوار الموقع شَمِلَ أكثر من 180 دولة حول العالم، كما يحرص الفريق على إثراء تجربة الزائر عبر إهدائه 15 مجلة من مجلات الحرمين، منها 9 مجلات علمية يستطيع زائر الموقع الاستفادة منها.