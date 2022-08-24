بوابة الحرمين الإلكترونية تتخطى حاجز 26 مليون زيارة

بلغ عدد زائري البوابة الرقمية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الراغبين في الاطلاع على الأخبار والاستفادة من حِزَم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمسلمين في أنحاء العالم، أكثر من (26) مليون زيارة خلال عامين ونصف.
وقال مدير إدارة التطبيقات الرقمية فايز اللقماني: تجاوز عدد الأخبار المدرجة في البوابة الرقمية، (8740) خبرًا صحفيًّا.
وأشار إلى أن ذلك يزيد من دافع فريق العمل لبذل قصارى جهدهم.
يُذكر أن أعداد زوار الموقع شَمِلَ أكثر من 180 دولة حول العالم، كما يحرص الفريق على إثراء تجربة الزائر عبر إهدائه 15 مجلة من مجلات الحرمين، منها 9 مجلات علمية يستطيع زائر الموقع الاستفادة منها.