دعم ووعي وترفيه.. "إكرام المسنين" بمكة تدشن أعمالها لتقديم أفضل الخدمات

وأكد "الزهراني" حاجة المجتمع إلى مثل هذه الجمعيات النوعية في خدماتها؛ مشيرًا إلى أن آخر إحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة أوضحت أن عدد المسنين يقارب مليونًا وثلاثة آلاف مسن، أي ما نسبته ٥٪ من إجمالي عدد السكان.