دعم ووعي وترفيه.. "إكرام المسنين" بمكة تدشن أعمالها لتقديم أفضل الخدمات

دشنت جمعية "إكرام المسنين" بمنطقة مكة المكرمة، أعمالها لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية لتحسين جودة حياة المسن من خلال العمل المؤسسي والمبادرات النوعية والشراكات الفاعلة.
وثمّن المدير التنفيذي للجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من اهتمام بالغ برعاية كبار السن؛ حيث جرى إطلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في المجتمع عامة وفي دور الرعاية التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خاصة.
وأوضح أن الجمعية تطمح إلى نموذج رائد في توفير خدمات تزيد من فعالية المسنين وتمكينهم من الحياة الكريمة عبر برامج نوعية ذات جودة عالية من خلال فريق عمل يتميز بالكفاءة في خدمة المستفيدين؛ مشيرًا أن خدمات الجمعية تستهدف: دعم حقوق كبار المسن، ورفع مستوى الوعي بأهمية رعاية كبار السن واحتياجاتهم، وسعي الجمعية لتوفير بيئة ترفيهية ومناسبة ونادٍ رياضي وثقافي للمسنين، بالإضافة إلى استثمار خبرات وقدرات كبار السن وتقديم الرعاية المناسبة لهم.
وأكد "الزهراني" حاجة المجتمع إلى مثل هذه الجمعيات النوعية في خدماتها؛ مشيرًا إلى أن آخر إحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة أوضحت أن عدد المسنين يقارب مليونًا وثلاثة آلاف مسن، أي ما نسبته ٥٪ من إجمالي عدد السكان.
وكشف "الزهراني" أن الجمعية تعمل بمقرها الحالي في إسكان الشرفية بجدة برقم ترخيص 5076، وتم إنشاء موقعها الإلكتروني: "https://www.ekrammosineen.org.sa/"؛ حيث انطلقت في تسويق برامجها ومشاريعها واستقطبت أكثر من مائتي مستفيد حاليًا وفق معايير محددة لذلك، وتقديم المساعدات المالية لعدد 50 مسنًّا لتغطية مستلزمات شهر رمضان المبارك.