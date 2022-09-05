وزير الخارجية يستقبل نظيره السنغافوري

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.