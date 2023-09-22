استرداد نقدي بقيمة 50 ألف ريال على فلل داره المدينة

في مبادرة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93، تقدم مشاريع داره استردادًا نقديًّا بقيمة 50 ألف ريال على 93 فيلا في مشروع " داره المدينة".
يتوسط مشروع " داره المدينة" مجتمع المكيمن الذي أعدته الشركة الوطنية للإسكان ليكون أحد الأحياء الرافدة لمفاهيم جودة الحياة، من خلال الحدائق والمجمعات التجارية والمحيط الخدمي المتكامل، بما في ذلك المساجد والمجمعات الصحية والتعليمية، كما أنه بالقرب من المواقع المهمة.
وقد صمّمت فيلا المشروع بواجهات تجمع بين الحداثة والأصالة لتعكس الهوية العمرانية للمدينة المنورة، وتصنف الفلل على ثلاثة نماذج أو فئات لتناسب احتياجات العملاء تتراوح مسطحاتها البنائية بين ٣٤١ مترًا مربعًا إلى ٣٦٥ مترًا مربعًا بأسعار متنوعة ومناسبة.
وقد أعلنت " داره" عن إتاحة الحجز لعرض اليوم الوطني للعملاء عن طريق زيارة مركز المبيعات ل داره المدينة في مركز سكني الشامل.
وكانت شركة أجدان قد أطلقت برنامج داره المتخصص في تطوير المشاريع السكنية بهدف الارتقاء بتجربة تطوير العقارات السكنية في مناطق المملكة، وتحقيق تجربة مختلفة تشمل المستفيدين وأصحاب العلاقة في مجال التطوير العقاري السكني بكافة منتجاته.
ويرتكز البرنامج على عدة محاور، بداية بالتخطيط الحضري للأحياء، ومراعاة المتطلّبات البيئية الخدمية والاستخدام الأمثل للمساحات، مرورًا بالتصاميم الذكية متعدّدة النماذج التي تراعي احتياجات الأسرة السعودية، ومتطلبات الحياة العصرية.
ومن الجدير بالذكر أن شركة أجدان تعمل على تطوير مشاريع مختلفة لنمط الحياة المفعمة بالرفاهية، في الأحياء المرموقة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.