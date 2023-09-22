استرداد نقدي بقيمة 50 ألف ريال على فلل داره المدينة

وقد صمّمت فيلا المشروع بواجهات تجمع بين الحداثة والأصالة لتعكس الهوية العمرانية للمدينة المنورة، وتصنف الفلل على ثلاثة نماذج أو فئات لتناسب احتياجات العملاء تتراوح مسطحاتها البنائية بين ٣٤١ مترًا مربعًا إلى ٣٦٥ مترًا مربعًا بأسعار متنوعة ومناسبة.

وقد أعلنت " داره" عن إتاحة الحجز لعرض اليوم الوطني للعملاء عن طريق زيارة مركز المبيعات ل داره المدينة في مركز سكني الشامل.