قنصل تركيا العام وممثلها بـ "التعاون الإسلامي" يزوران حي حراء الثقافي

وتجوّل الزائران في أقسام معرض الوحي، وتعرّفا على محتوياته وعلى مكونات الحيّ الأخرى، مشيدين بالمحتوى العلمي للحي، والتقنيات المستخدمة فيه، وما تقدمه المملكة من جهود في إثراء تجربة الزوّار الدينية والثقافية.