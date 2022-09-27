"المزيني العقارية" الراعي الداعم لملتقى "صناع العقار" بالقصيم

أعلنت شركة المزيني العقارية رعايتها ملتقى "صناع العقار" الذي يقام في بريدة، والذي يحظى برعاية كريمة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم.
تأتي رعاية "المزيني العقارية" هذا الملتقى في إطار حرصها على المساهمة في نشر الوعي والثقافة العقارية، والترحيب المستمر بكل الخطوات المعززة للسوق العقاري، حيث يُبرز ملتقـى صناع القرار أهـم المشـاريع التنمويـة والمبـادرات التطويريـة بمنطقة القصيم، بمشـاركة أهـم الجهـات المعنية من القطاع الحكومي والخاص، كما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.
كما سيتخلل الملتقى ثلاث جلسات حوارية تضم عدداً من المتحدثين المتخصصين في المجال العقاري والاستثماري ولقاءات وحوارات إثرائية مفتوحة مع الزوار، حيث سيشارك العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي بن محمد الشهري، في الجلسة الحوارية الأولى التي تتمحور حول أثر التشريعات في تطوير بيئة الاستثمار العقاري.
كما أن الملتقى الذي يحتوي على معرض مصاحب يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها أن يصبح منصة حوارية تجمع أصحاب المصالح المشتركة ونشر الوعي المعرفي في القطاع العقاري. وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية إلى جانب تحفيز الاستثمار العقاري بمنطقة القصيم والمملكة بشكل عام، إضافة إلى بناء شراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من العقاريين والمستثمرين في هذا القطاع، فضلاً عن السعي إلى تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية عطفاً على أهمية التكامل بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين البيئة التنافسية وإيجاد مزيد من المشاريع المميزة والمتكاملة.
الجدير بالذكر أن شركة المزيني العقارية تقدر قيمة محفظتها العقارية بأكثر من 14 مليار ريال، وقد قامت بتطوير عدة مشاريع سكنية كبرى منها تنفيذ مشروع بوابة الشرق الذي يقع على مساحة ستة ملايين ونصف المليون متر مربع، ويتضمن أكثر من سبعة آلاف منتج سكني منها 2129 فيلا سكنية مكتملة الخدمات تم بيعها وتسليمها للعملاء، والانتهاء من بناء 33 برجاً سكنياً يتضمن 990 وحدة سكنية بمشروع الجوهرة ريزيدنس شمال مدينة جدة.
وتعكف الشركة حالياً على تطوير عدة مشاريع، أبرزها مشروع مدينة المستقبل الذي تم الإعلان عن بيع جميع الأراضي التي تم طرحها، كذلك مشروع الرياض قروف الذي تتجاوز مساحته 3 ملايين متر مربع، ويوفر ما يقارب 5 آلاف منتج سكني وتم الإعلان عنه مطلع العام الحالي، كما تعتزم المزيني تطوير مشروع الزهرة الذي تزيد مساحته على أربعة ملايين ونصف المليون متر مربع ويتضمن 5809 منتجات سكنية.