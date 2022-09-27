"المزيني العقارية" الراعي الداعم لملتقى "صناع العقار" بالقصيم

كما أن الملتقى الذي يحتوي على معرض مصاحب يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها أن يصبح منصة حوارية تجمع أصحاب المصالح المشتركة ونشر الوعي المعرفي في القطاع العقاري. وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية إلى جانب تحفيز الاستثمار العقاري بمنطقة القصيم والمملكة بشكل عام، إضافة إلى بناء شراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من العقاريين والمستثمرين في هذا القطاع، فضلاً عن السعي إلى تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية عطفاً على أهمية التكامل بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين البيئة التنافسية وإيجاد مزيد من المشاريع المميزة والمتكاملة.