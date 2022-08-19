مختص يُعدِّد مخاطر الـ"تيك توك" على تنشئة الأطفال: حالات طلاق ومشاكل عائلية وجرائم أمنية
حذَّر المستشار الاجتماعي فهد القحطاني من خطورة تطبيق "تيك توك" على شخصية الأطفال ونشأتهم، مشيرًا في هذا الصدد إلى وقوع حالات طلاق ومشاكل عائلية، فضلاً عن الجرائم الأمنية نتيجة التحديات والمقالب والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في التطبيق، التي تسبب خطرًا على المجتمع، ولاسيما مع وجود أكثر من 22 مليون مستخدم لتطبيق "تيك توك" في السعودية.
وتفصيلاً، حذر "القحطاني" في حديثه لقناة الإخبارية من تأثير تطبيق "تيك توك" في شخصية الأطفال؛ إذ يقوم بعزل الأبناء عن محيط أُسرهم التربوي والنفسي وهم يشاهدون محتوى مسيئًا بقالب مثير وجاذب، يتعارض مع الثوابت والقيم والتقاليد والعادات.. وقد رأينا حالات طلاق ومشاكل أُسرية وجرائم أمنية بسبب ذلك. داعيًا الأُسر والآباء إلى اختيار البرامج المفيدة والمناسبة للأبناء، مع الرقابة الواعية وليست التجسسية، التي تساهم في زرع القيم والثوابت.
وكانت دراسة، أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قد كشفت عن وجود 22 مليون مستخدم لتطبيق تيك توك في السعودية.
وأكدت الجامعة أنها أجرت دراسة علمية عن التطبيق بعد الجدل الذي أثاره، وتعرُّضه لانتقادات من جراء التحديات الأمنية المرتبطة باستخدامه، وتنامي توظيفه من قِبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى استخدامه لنشر مواد غير أخلاقية.
وأوضحت ورقة تحليل السياسات الأمنية التي أعدها مركز البحوث الأمنية بالجامعة أن التطبيق انتشر في أكثر من 150 دولة، ويدعم أكثر من 75 لغة، بينما عدد مستخدميه يقارب مليار مستخدم نشط شهريًّا، وهناك 167 مليون مشاهدة في الدقيقـة الواحـدة لما يُنشر عليه.
وأوصت الجامعة بأهمية التنسيق مع الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي؛ لوضع مدونة الممارسات العربية بشأن المعلومات المضللة، والمحتوى المتطرف وغير الأخلاقي المتداوَل عبر هذه التطبيقات، منها تطبيق "تيك توك".
وأشارت إلى أهمية قيام الأجهزة والمؤسسات الحكومية في الدول العربية بالأخذ بسياسات التدابير التنظيمية فيما يتعلق بضبط وتنظيم آليات عمل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.