مختص يُعدِّد مخاطر الـ"تيك توك" على تنشئة الأطفال: حالات طلاق ومشاكل عائلية وجرائم أمنية

وتفصيلاً، حذر "القحطاني" في حديثه لقناة الإخبارية من تأثير تطبيق "تيك توك" في شخصية الأطفال؛ إذ يقوم بعزل الأبناء عن محيط أُسرهم التربوي والنفسي وهم يشاهدون محتوى مسيئًا بقالب مثير وجاذب، يتعارض مع الثوابت والقيم والتقاليد والعادات.. وقد رأينا حالات طلاق ومشاكل أُسرية وجرائم أمنية بسبب ذلك. داعيًا الأُسر والآباء إلى اختيار البرامج المفيدة والمناسبة للأبناء، مع الرقابة الواعية وليست التجسسية، التي تساهم في زرع القيم والثوابت.