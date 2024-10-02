وزير الصناعة يزور جامعة تورونتو الكندية لتعزيز التعاون الأكاديمي والتعديني مع معهد لاسوندي

واجتمع "الخريف" خلال زيارته جامعة تورونتو، مع مدير معهد لاسوندي للتعدين بالجامعة، وأكّد حرص المملكة خلال رحلة تطوير قطاع التعدين فيها، على تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتعزيز تنافسيتها، ومن الخطوات المهمة لتحقيق ذلك إطلاق المملكة استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعَي الصناعة والتعدين، لتمكين المواهب والقيادات، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، إلى جانب تطوير مستويات الإنتاجية والابتكار في القطاعين.