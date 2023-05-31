صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة "بدائل" للمساهمة في الحد من انتشار التدخين في المملكة

وتهدف الشركة للحد من الأثر السلبي للتدخين على المجتمع المحلي، حيث ستسهم منتجات الشركة في مساعدة ما يقارب مليون شخص في المملكة للإقلاع عن التدخين بحلول عام 2032، بما يمثل قرابة 25% من إجمالي المدخنين محليًا، وتوفير أكثر من 6 مليارات ريال سنويًا من نفقات الرعاية الصحية بحلول عام 2032، وستحقق الشركة مستهدفات استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المرتبطة بالتوطين من خلال دعم تصنيع المنتجات محليًا، وتوفير المواد الخام، ونقل المعرفة، إضافةً إلى تطوير الملكية الفكرية.