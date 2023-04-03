جدة.. ضبط وإتلاف 30 طن مجمدات وحلويات غير صالحة للاستهلاك

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، مصادرة وإتلاف 30 طناً من المجمدات والحلويات غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضحت أن مراقبي الأمانة، وخلال جولاتهم المكثفة بالنطاق، تمكنوا من ضبط شقة سكنية بنطاق حي "العزيزية"، جرى استغلالها لتخزين وإعداد المأكولات بطريقة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.
وأضافت، أنه جرى رصد كميات من المعجنات المجمدة، بالإضافة إلى استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية لصناعة الحلويات بطرق مخالفة، كما عثرت الفرق الرقابية على برادات كبيرة لتخزين اللحوم في بيئة غير صحية، مشيرة إلى أنه جرى مصادرة وإتلاف كل المصادرات وإغلاق الموقع.
وأكدت أمانة جدة، أنها لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات الصحية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه الإجراءات اللازمة في إعداد وتقديم وحفظ الأطعمة والمأكولات المقدمة سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات في حقه.