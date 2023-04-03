جدة.. ضبط وإتلاف 30 طن مجمدات وحلويات غير صالحة للاستهلاك

وأضافت، أنه جرى رصد كميات من المعجنات المجمدة، بالإضافة إلى استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية لصناعة الحلويات بطرق مخالفة، كما عثرت الفرق الرقابية على برادات كبيرة لتخزين اللحوم في بيئة غير صحية، مشيرة إلى أنه جرى مصادرة وإتلاف كل المصادرات وإغلاق الموقع.