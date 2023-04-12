"نباتاتي" واقتناص الفرص.. هنا قصة تجربة رائدة لشركة أنشأها مجموعة من الشباب

ربما يكون الوجود في بستان مليء بالنباتات سبباً في شعورك بالانتعاش والراحة النفسية المملوءة بالروائح التي تصبغ النفس بمزيدٍ من الهدوء والسكينة.
هذا الشعور هو ذاته ما يعيشه أصحاب الحدائق المنزلية والبساتين، خصوصاً في الأجواء الربيعية اللطيفة.
لكن السؤال الذي يتبادر للذهن حينها، كيف أعرف اسم هذا النبات وذاك؟ وما خصائصه؟ ومتى يزهر؟ وهل له تأثير على السور أو الخزان؟ وكيف أعتني به؟ وغيره من الأسئلة.
محاولتك الحصول على إجابة شافية لكل هذه الأسئلة من أصحاب المشاتل المنتشرة في الأحياء ربما تكون معظمها بلا جدوى، وحينما تقرر الذهاب لأصحاب التخصُّص من المهندسين الزراعيين يمطرونك بمصطلحات لا يعرفها غيرهم، فتظل في حيرة من أمرك وتترك الموضوع برمته.
من هذا المنطلق، أدركت مجموعة من الشباب هذه الفجوة وقرّروا إنشاء وتطوير موقع إلكتروني مختص بنباتات الزينة المنزلية، شرارة الفكرة كانت عام 2014 ليغطوا بموقعهم هذا معظم النباتات التي يقتنيها الناس، فتناولوا ما يزيد على 300 نبتة داخلية وخارجية معتمدين في محتواهم هذا على مراجع وتجارب شخصية.
وقاموا كذلك بالتقاط أكثر من 600 صورة احترافية لمراحل مختلفة من أعمار وأصناف النباتات في أكثر من 15 دولة حول العالم؛ لتتم زيارة الموقع الإلكتروني، حيث يعد موسوعة ومرجعاً مبسطاً لكل مَن يريد معرفة النباتات والعناية بها.
بعد ذلك تم إنشاء شركة "نباتاتي" المنزلية التجارية عام 2018 بفكرتها التنافسية الرائدة وغير المسبوقة، ببيع النبتة مع ملصق تعريفي بها وطريقة الاعتناء بها، وتكون هذه النبتة بوعاء أو أصيص جميل المنظر يقتنيه المشتري نظيفاً جاهزاً ويزيّن به منزله أو مكتبه أو غيره، مع توفير خيارات متعدّدة من النباتات الداخلية مجهزة لتكون هدايا أنيقة كبديل عن الورد لتدوم فترات أطول مقارنة بهدايا باقات الورد.
تجدر الإشارة إلى أن شركة نباتاتي أبرمت اتفاقيات عدة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتوفير عديدٍ من الخيارات المميزة التي لا تتوافر عادة في السوق المحلي.
وأصبحت شركة نباتاتي المنزلية التجارية من الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال، وتضم أكثر من 30 موظفاً تتجاوز نسبة السعودة فيهم 75%.