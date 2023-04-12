"نباتاتي" واقتناص الفرص.. هنا قصة تجربة رائدة لشركة أنشأها مجموعة من الشباب

بعد ذلك تم إنشاء شركة "نباتاتي" المنزلية التجارية عام 2018 بفكرتها التنافسية الرائدة وغير المسبوقة، ببيع النبتة مع ملصق تعريفي بها وطريقة الاعتناء بها، وتكون هذه النبتة بوعاء أو أصيص جميل المنظر يقتنيه المشتري نظيفاً جاهزاً ويزيّن به منزله أو مكتبه أو غيره، مع توفير خيارات متعدّدة من النباتات الداخلية مجهزة لتكون هدايا أنيقة كبديل عن الورد لتدوم فترات أطول مقارنة بهدايا باقات الورد.