المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في المملكة يوم الأربعاء

ويُتوقع بمشيئة الله أن تشمل سحب المزن الركامية مرتفعات شرق جازان وعسير، ويرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة مع فرص لجريان الأودية والشعاب، ويصحبها حدوث الرعد ونشاط في الرياح الهابطة، كما يُحتمل أن تشمل السحب الماطرة -ولكن على نحو متفرق- مرتفعات الباحة، وشرق مكة المكرمة، وغرب المدينة المنورة وتبوك، ويرافق هذه السحب هطول أمطار متفرقة في أغلبها.