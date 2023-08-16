المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في المملكة يوم الأربعاء

تشير آخر الخرائط الجوية إلى بقاء المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة يوم الأربعاء تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة يرافقها هطول أمطار رعدية بإذن الله؛ في حين يبقى الطقس مستقرًّا وحارًّا في باقي المناطق.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تشمل سحب المزن الركامية مرتفعات شرق جازان وعسير، ويرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة مع فرص لجريان الأودية والشعاب، ويصحبها حدوث الرعد ونشاط في الرياح الهابطة، كما يُحتمل أن تشمل السحب الماطرة -ولكن على نحو متفرق- مرتفعات الباحة، وشرق مكة المكرمة، وغرب المدينة المنورة وتبوك، ويرافق هذه السحب هطول أمطار متفرقة في أغلبها.
تجدر الإشارة إلى وجود توقعات بازدياد شدة الاضطرابات الجوية بدءًا من الخميس ومطلع الأسبوع القادم بشكل إضافي، لتشمل أجزاء عديدة من جنوب غرب المملكة بما فيها جازان وعسير، وكذلك الأجزاء الساحلية من المنطقتين، بالإضافة إلى العديد من المرتفعات الغربية.