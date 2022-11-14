خلال عام.. المملكة تشارك في قمة العشرين وفي جعبتها إنجازات اقتصادية استثنائية

منذ تنفيذ برامج رؤية 2030 في صيف 2016، وإلى اليوم، والمملكة تحقق كل يوم إنجازات جديدة في مجالات الاقتصاد، وهو ما يؤكد الجدوى العالية لبرامج الرؤية وخططها وقدرتها على إعادة صياغة الاقتصاد الوطني. ومع عقد اجتماعات مجموعة العشرين عاماً بعد آخر، وصولاً إلى النسخة المقبلة في أندونيسيا، تحقق المملكة سلسلة من الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع، تعلي من مكانة الاقتصاد الوطني في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وإذا كانت إنجازات المملكة تتحقق كل عام، إلا أن الإنجازات التي تحققت في الشهور الماضية تبدو كثيرة ومتنوعة، وتشهد عليها المنظمات والمؤسسات الدولية، التي رأت أن المملكة تحقق كل ما تسعى إليه بحكمة عالية وعزيمة قوية وإرادة من فولاذ، تجعلها تعيد صياغة اقتصادها بالطريقة التي تحلو لها.
ويتوج الإنجازات السعودية، استباق إنجازات رؤية المملكة للمواعيد المتوقعة لها، وقوة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية، وهو ما أدى إلى قوة ومرونة اقتصاد المملكة، والاستمرار في النمو المستدام، والتنافسية لجذب الاستثمارات، وكذلك كون المملكة ملتزمة التزامًا كاملاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ولديها بنية تحتية ومالية قوية.
عرش مجموعة العشرين
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة، ما جاء في تقرير آفق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي (أكتوبر)، والذي أعلن فيه عن تربع المملكة على عرش دول مجموعة العشرين G20 من حيث معدل النمو خلال عام 2022، بعد تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو الماضي.
وفي التقرير، ثبّت صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، وهي المرة الثانية على التوالي، بعد توقعات يوليو وأبريل الماضيين، وعلى خلاف توقعات يناير التي أشارت إلى نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي عند 4.8%.
كما أبقى الصندوق أيضاً على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023، عند 3.7% بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وهي نفس توقعاته السابقة، وأعلى من توقعات أبريل البالغة 3.6%. ويقارن هذا مع نسبة نمو محققة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة عند 3.2% خلال عام 2021.
نمو الناتج المحلي
إنجاز آخر، أوردته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م، وتناول توقعاتها بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة إلى 9.9% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و 2023، إلا أن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة جاءت مخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ (كوفيد 19).
وعلى إثر ذلك، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التقرير ذاته، توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم، إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.
تدفق السياح
ووسط الإنجازات السعودية، لا يمكن تجاهل الإنجاز الذي تصدرت فيه المملكة دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022م، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، التي أعلن عنها خلال اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين لعام 2022 الذي انعقد برئاسة إندونيسيا، وشارك فيه وزراء من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "معًا نتعافى بشكلٍ أقوى".
ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية، فقد حققت المملكة نتائج غير عادية في تدفق السياح الدوليين الوافدين بمعدلٍ تجاوز 121%، في الفترة من يناير، وحتى يوليو الماضي. وأشار تقرير المنظمة إلى أن معدل الإنفاق السياحي في المملكة فاق بكثير مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات، وتؤكد أن قطاع السياحة في المملكة يعد الأسرع نموًا في العالم، حيث سجل معدل نموٍ بلغ 14%، مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وهو يشهد حالياً تعافيًا سريعًا من تبعات الجائحة، خاصة مع رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد تراجع معدل الإصابات بالفيروس إلى مستويات متدنية، نتيجة تكاتف الجهات المعنية، والوعي العالي لدى المجتمع السعودي.
الناتج المحلي
وإنجاز آخر، كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.2%، في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م. وبالمقارنة مع الربع الأول من 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا نموا بلغ 2.2%.
ويعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%، على أساس سنوي، و4.4%، على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%، على أساس سنوي، و5.4%، على أساس ربعي. وقد سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، كما حققت نموًا بمقدار 0.4%، على أساس ربعي.
وسبق وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9%، ثم نشاط الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5%.