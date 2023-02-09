مجموعة stc تُمكِّن تقنيات المستقبل باستثمارات وشراكات عالمية في LEAP23

توج مؤتمر "23LEAP" التقني العالمي رحلة التحول الرقمي في المملكة بالإعلان عن شراكات نوعية عالمية واستثمارات مليارية في تقنيات المستقبل لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية لتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنية والصناعات المتقدمة.
وكان لمجموعة stc النصيب الأكبر من المؤتمر حيث اختتمت مشاركتها في مؤتمر LEAP 2023 بتوقيع أكثر من 40 اتفاقية، واستعراض العديد من الخدمات والتقنيات المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، كما استعرضت المجموعة الحلول الرقمية المتطورة و الآمنة وبما يساهم في التمكين الرقمي لمختلف القطاعات.
وأعلنت مجموعة stc عن تعاونها مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، ومنها هواوي واريكسون وسامسونج وتلفونيكا وموتريلا وايرباص وقو للاتصالات وسكاي فايف لخدمات الانترنت الجوي واوراكل لتحديث تقنيات قاعدة البيانات وتسريع نقلها إلى السحابة الخاصة بها، ووقعت stc مع شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية اتفاقية لتقديم خدمات الاتصالات للعملاء، كما وقعت شراكة استراتيجية مع شركة Blacknut لترويج حلول الألعاب السحابيّة للأفراد والشركات.
وشملت الاتفاقيات توقيع عدد من الشراكات مع القطاع الحكومي أبرزها اتفاقية للتعاون الاستراتيجي في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية والاستثمار وتطوير الاتصالات اللاسلكية مع وزارة الحرس الوطني ،واتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإطلاق منصة البلديات الذكية، واتفاقية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتغطية وادي عشار بتقنيات الجيل الخامس واتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للعمل على تطوير منتجات وحلول رقمية تمكنها من التحول إلى مدينة ذكية، فيما وقعت مع سدايا اتفاقية لتطوير منصة لجمع وتوسيم البيانات وتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى اتفاقيتها مع مركز الثورة الصناعية الرابعة لحوكمة تطبيقات التقنيات الناشئة، وكذلك اتفاقية لبرنامج inspireU التابع لـ stc مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تهدف لدعم الشركات التقنية الناشئة ورواد الأعمال، كما وقعت stc ممثلة في أكاديمية stc وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية شراكة استراتيجية للبحث والابتكار، ووقعت iot squared المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وstc عدد من مذكرات التفاهم مع Software AG, و Ossia وذلك لتمكين الشركات والقطاعات من التحول الرقمي واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء المتطورة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وكانت stc قد أعلنت عن صندوق stc المؤسسي للاستثمار (CIF)، الذي تستهدف من خلاله الاستثمار في المشاريع الناشئة بالمراحل الأولية في عدة مجالات؛ من بينها التقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والألعاب الرقمية وإنترنت الأشياء والبلوكتشين ومجالات أخرى واعدة.
وقامت stc بتنفيذ تجربة أسرع إنترنت بتقنية الفايبر في الشرق الأوسط، وذلك بالشراكة مع شركة ضوئيات المتكاملة. وكانت قد تمت التجربة في إحدى الفلل بمشروع سدرة السكني بمدينة الرياض، والتابع لشركة “روشن” المطوّر العقاري الرائد في المملكة.
وقدمت stc في جناحها الخاص تقنيات الميتافيرس وتقنيات الاتصال الفضائية وخدمات الانترنت الجوي, كما شمل المعرض المصاحب عرضاً لاستخدامات تقنيات إنترنت الأشياء والحلول الرقمية الصحية مثل الهولو دكتور للاستشارات الطبية عن بعد والروبوت الصحي والدرون لتوصيل المعدات الطبية والإسعاف الذكي، واستعرضت حلول الموانئ الذكية التي تشمل المراقبة الذكية وأتمتة الرافعات واستخدام الكاميرات الذكية في دعم أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ.