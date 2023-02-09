مجموعة stc تُمكِّن تقنيات المستقبل باستثمارات وشراكات عالمية في LEAP23

وشملت الاتفاقيات توقيع عدد من الشراكات مع القطاع الحكومي أبرزها اتفاقية للتعاون الاستراتيجي في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية والاستثمار وتطوير الاتصالات اللاسلكية مع وزارة الحرس الوطني ،واتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإطلاق منصة البلديات الذكية، واتفاقية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتغطية وادي عشار بتقنيات الجيل الخامس واتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للعمل على تطوير منتجات وحلول رقمية تمكنها من التحول إلى مدينة ذكية، فيما وقعت مع سدايا اتفاقية لتطوير منصة لجمع وتوسيم البيانات وتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى اتفاقيتها مع مركز الثورة الصناعية الرابعة لحوكمة تطبيقات التقنيات الناشئة، وكذلك اتفاقية لبرنامج inspireU التابع لـ stc مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تهدف لدعم الشركات التقنية الناشئة ورواد الأعمال، كما وقعت stc ممثلة في أكاديمية stc وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية شراكة استراتيجية للبحث والابتكار، ووقعت iot squared المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وstc عدد من مذكرات التفاهم مع Software AG, و Ossia وذلك لتمكين الشركات والقطاعات من التحول الرقمي واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء المتطورة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.