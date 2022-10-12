"تقويم التعليم" تُوقّع اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع شركات تعليمية بالرياض

جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة ممثلة في مركز "تميز" لنشر ثقافة الاعتماد المدرسي بالمملكة، الذي يستمرّ لمدة يومين بمشاركة المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم عواطف الحارثي، وبحضور عدد من الشركات التعليمية وممثلي وزارة التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين في كل من: "الرياض، الزلفي، الخرج، القويعية، شقراء، الدوادمي، عفيف، المجمعة، وادي الدواسر، عنيزة، البكيرية، الرس، المذنب".