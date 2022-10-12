"تقويم التعليم" تُوقّع اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع شركات تعليمية بالرياض

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اليوم، 6 اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع عددٍ من الشركات التعليمية، وذلك في مدينة الرياض.
ووقّع الاتفاقيات من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "تميز" الدكتور أحمد الجبيلي، ومن الشركات التعليمية مثّلها عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين للشركات التعليمية الآتية: مدارس نجد الأهلية - مدارس المجد الأهلية - مدارس العليا الأهلية - مدارس دلتا التعليمية - مدارس منار التربية الأهلية وداون هاوس الرياض "البريطانية" - مدارس الريادة النموذجية". وتضُم تلك المدارس "73" مجمعًا وفرعًا تعليميًّا.
جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة ممثلة في مركز "تميز" لنشر ثقافة الاعتماد المدرسي بالمملكة، الذي يستمرّ لمدة يومين بمشاركة المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم عواطف الحارثي، وبحضور عدد من الشركات التعليمية وممثلي وزارة التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين في كل من: "الرياض، الزلفي، الخرج، القويعية، شقراء، الدوادمي، عفيف، المجمعة، وادي الدواسر، عنيزة، البكيرية، الرس، المذنب".
واستهدف اللقاء بالشراكة مع وكالة التعليم العام الأهلي، الشركات التعليمية والمدارس الأهلية والعالمية في المناطق المستهدفة بمنطقة الرياض، وعددها 116 مدرسة وجِهة تعليمية، إضافة إلى مكاتب وإدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات تعليم المناطق المستهدفة، ولجان التعليم الأهلي بالغرف التجارية.
وشمل اللقاء عددًا من الجلسات، تطرّقت إلى أهداف الاعتماد المدرسي وفلسفته ودورة الاعتماد المدرسي ومعايير الاعتماد المدرسي والتقويم الذاتي وخطط التحسين والتقويم الخارجي، إضافة إلى عرضٍ عن الاعتماد المدرسي الدولي وتنظيم عمل الهيئات الأجنبية المانحة للاعتماد المدرسي، والمنصة التقنية للاعتماد المدرسي وآلية الشراكة وعقود اتفاقيات الاعتماد المدرسي.
ويُعد برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات؛ إلى تبنّي ثقافة التقويم والتحسين المستمر وعدّه نهجًا في ممارسة المدرسة اليومية.
ويهدف إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ويعدّ هذا اللقاء امتدادًا للقاءات التي عقدتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في مركز "تميز" في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي 2022م.
يُذكر أن مركز "تميز" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسّن أساليب التقويم، وتحسّن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.