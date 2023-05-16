أمطار ورياح وتدنٍ للرؤية.. صورة جوية عن مناطق المملكة في 96 ساعة مقبلة

ويُتوقع، بمشيئة الله، أن تتهيّأ الفرصة تدريجياً فترة ما بعد ظهر اليوم الثلاثاء لتكاثر السُحب الرُكامية على أجزاءٍ من نجران ومُرتفعات عسير وأجزائها الشرقية، وتمتد لتطول أجزاءً مُتفرقة من غرب منطقة الرياض وشمالها إدارياً، والقصيم، وشمال المنطقة الشرقية، وتترافق بهطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها، قد تُصحب بحدوث الرعد أحياناً.