أمطار ورياح وتدنٍ للرؤية.. صورة جوية عن مناطق المملكة في 96 ساعة مقبلة

تُشير القراءات الجوية إلى توقعات باقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا تدريجياً من أجواء المملكة السعودية في قادم الأيام؛ وذلك بالتزامن مع تدفق لرطوبة مدارية من بحر العرب مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات جوية تترافق بأمطارٍ رعدية ورياح هابطة نشطة تشمل عديداً من المناطق، بمشيئة الله.
ويُتوقع، بمشيئة الله، أن تتهيّأ الفرصة تدريجياً فترة ما بعد ظهر اليوم الثلاثاء لتكاثر السُحب الرُكامية على أجزاءٍ من نجران ومُرتفعات عسير وأجزائها الشرقية، وتمتد لتطول أجزاءً مُتفرقة من غرب منطقة الرياض وشمالها إدارياً، والقصيم، وشمال المنطقة الشرقية، وتترافق بهطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها، قد تُصحب بحدوث الرعد أحياناً.
ويتزامن ذلك مع نشاط للرياح الجنوبية على أجزاءٍ عِدّة من وسط المملكة بما فيها العاصمة، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، كما تنشط الرياح أيضاً أثناء مُرور السُحب الرعدية.
كما يُتوقع أن تشتد الأمطار الرعدية يوم الأربعاء على نجران ومُرتفعات جازان وعسير، وتمتد لأجزاء من منطقة الرياض، وبخاصة الأجزاء الجنوبية من المنطقة، إضافة إلى بعض المُحافظات من المنطقة الشرقية، وفق موقع "طقس العرب".
وتتسع رقعة الأمطار الرعدية يومَي الخميس والجمعة لتشمل أجزاءً مُختلفة من جنوب غرب المملكة والوسطى والشرقية، وتطول أجزاءً من شمال المملكة، وتكون الأمطار مُتوسطة في مُجملها، لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحياناً وتُصحب بنشاطٍ في الرياح الهابطة المُثيرة للأتربة والغبار.