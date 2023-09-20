"سدايا" تكرم الفائزين في تحدّيَيْ "نيوم" و"سمارتاثون" وخريجي مبادرة "إيلفيت"

واستعرض جهود "سدايا" في بناء الخبرات والقدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، مبينًا أنه في الإلهام نظمت "سدايا" هاكاثون الذكاء الاصطناعي في التعليم "Eduthon"، بالتعاون مع جامعة الملك خالد بمشاركة 19 فريقًا، وأكثر من 70 مشاركًا ومشاركة، وتحدي هاكاثون منطقة حائل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حائل، بمشاركة 380 من طلاب وطالبات الجامعة، وهاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومسرعة New Native ؛ لبناء نماذج مؤهلة للدخول في الدفعة الأولى من مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي "غاية" وتحدي سمارتاثون.