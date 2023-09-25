بالفيديو.. طلاب وطالبات المنطقة الشرقية يُنشدون في حب الوطن

عاش طلاب وطالبات مدارس تعليم المنطقة الشرقية صباح اليوم الاثنين أجواء احتفالية؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، حيث اكتست ساحاتها باللون الأخضر، وعبّر الطلاب والطالبات عن مشاعرهم تجاه الوطن بكلمات ملؤها البهجة والسعادة والفخر.
من جانبه، شارك مدير عام تعليم المنطقة الشرقية وكافة المعلمين والمعلمات في مختلف المدارس طلابهم فرحة الاحتفاء باليوم الوطني.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن برامج الاحتفاء ترتكز في أهدافها على ربط الطلاب والطالبات بالوطن الغالي، وتعزيز مكانته في نفوسهم، واستشعار نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء للدين ثم الملك والوطن.
يُذكر أن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في مدارس المنطقة الشرقية تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.