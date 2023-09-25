بالفيديو.. طلاب وطالبات المنطقة الشرقية يُنشدون في حب الوطن

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن برامج الاحتفاء ترتكز في أهدافها على ربط الطلاب والطالبات بالوطن الغالي، وتعزيز مكانته في نفوسهم، واستشعار نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء للدين ثم الملك والوطن.