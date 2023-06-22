"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Chrome

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Google؛ لمعالجة عدد من الثغرات في نظام تشغيل (Long Term Support channel ChromeOS).
تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن Google أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرات.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ثغرة (Type Confusion) وثغرات (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة.
وأوصى بتحديث نظام التشغيل (Long Term Support channel ChromeOS) إلى 108.0.5359.235 (Platform Version: 15183.98.0)،