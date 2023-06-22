"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Chrome

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Google؛ لمعالجة عدد من الثغرات في نظام تشغيل (Long Term Support channel ChromeOS).