"مفتي جمهورية سنغافورة" يشكر القيادة ويثمن جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

قدم مفتي جمهورية سنغافورة الدكتور نضير الدين محمد ناصر، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدعوة الكريمة والاستضافة المباركة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، لافتًا إلى أن هذا البرنامج فرصة ذهبية وفريدة وثمينة لأداء الحج ولقاء المسلمين من كل أنحاء العالم.
جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يستضيف البرنامج خلال هذا العام 1444هـ أكثر من 1300 حاج وحاجة، يمثلون 90 دولة من مختلف دول العالم.
وبين "نضير الدين" أن كل حاج وحاجة يشعر بالجهود التي تقوم بها المملكة من تيسير للحج وتهيئة كافة الخدمات، وهذا أمر عظيم نحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تحيا به المملكة العربية السعودية، وكذلك إدارة الحشود الذي يتجاوز عددهم الملايين، مضيفًا أن هذه الأعمال مباركة ومقدرة وتخدم كل المسلمين في العالم.
وثمن مفتي سنغافورة جهود المملكة في جائحة كورونا وقد وصفها بأنها من أكبر التحديات التي واجهها العالم وبفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود القيادة الرشيدة التي استطاعت مواجهة هذه التحديات من تنظيم لمناسك الحج لأكثر من مليون حاج وحاجة، وهذا أمر رائع وتنظيم عظيم جدًا ولا مثيل له.
واختتم تصريحه بالشكر الجزيل للقيادة الحكيمة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين وتوفيرها كل السبل والإمكانيات، مقدماً الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وكل العاملين معه في هذا العمل المبارك.