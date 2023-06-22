"مفتي جمهورية سنغافورة" يشكر القيادة ويثمن جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

وبين "نضير الدين" أن كل حاج وحاجة يشعر بالجهود التي تقوم بها المملكة من تيسير للحج وتهيئة كافة الخدمات، وهذا أمر عظيم نحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تحيا به المملكة العربية السعودية، وكذلك إدارة الحشود الذي يتجاوز عددهم الملايين، مضيفًا أن هذه الأعمال مباركة ومقدرة وتخدم كل المسلمين في العالم.