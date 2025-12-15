مؤسسة مجتمع جميل السعودية تشارك بركن تفاعلي في معرض الرياض للسيارات

قدم الركن التفاعلي نبذة شاملة عن البرامج والمبادرات التي أثرت حياة أكثر من مليون وثلاث مئة ألف مستفيد، ضمن ستة محاور رئيسية للتنمية تشمل: توفير فرص العمل والدخل، وتمكين المرأة، وتمكين رواد الأعمال، والمبادرات الخيرية والصحية، ومبادرات حفظ البيئة، إضافة إلى دعم العلوم والتقنية. كما استعرض الركن مبادرات المؤسسة البارزة، مثل شركة باب رزق جميل التي أسهمت في توفير أكثر من 1,000,000 فرصة عمل منذ تأسيسها بعام 2003. وبرزت شركة وأكاديمية نفيسة شمس المعنية بتدريب وتمكين السيدات في مجالات الفنون والحرف، والتي قامت بتدريب حوالي 20 ألف سيدة وتصنيع أكثر من 1,000,000 منتج حرفي منذ انطلاقها في عام 2006. كما ضم الركن معلومات عن مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال الذي يقدم برامج تدريبية ومسابقات ريادية على مستوى المملكة، والذي قام بتمكين أكثر من 10,000 رائد أعمال بالبرامج التدريبية والتأهيلية منذ عام 2016. وتناول الركن أيضاً منجزات مستشفى عبد اللطيف جميل للتأهيل الطبي المتخصص في علاج صعوبات الحركة باستخدام أحدث التقنيات، والذي قام بتقديم خدماته العلاجية لأكثر من 125,000 شخص منذ عام 1994، وغيرها من البرامج الخيرية والتنموية.