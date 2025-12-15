مؤسسة مجتمع جميل السعودية تشارك بركن تفاعلي في معرض الرياض للسيارات

احتفاءً بمسيرة امتدت لأكثر من ثمانين عام، شاركت مؤسسة مجتمع جميل السعودية في معرض الرياض للسيارات (Riyadh Motorshow) خلال الفترة من 9 وحتى 13 ديسمبر، عبر ركن تفاعلي مخصص بجوار ركن عبد اللطيف جميل وركن تويوتا ولكزس. حيث أتاحت هذه المشاركة للزوار الاطلاع على المحطات التاريخية التي شكلت تطوّر مبادرات المؤسسة التنموية، بدءاً من رؤية المؤسس الشيخ عبداللطيف جميل -رحمه الله-، ووصولاً إلى البرامج النوعية المتجددة التي تبنتها المؤسسة في مجالات العمل والتنمية المجتمعية. إذا زار الركن خلال خمسة أيام ما يقارب 5,000 شخص من عشاق السيارات وزوار مدينة الرياض.
قدم الركن التفاعلي نبذة شاملة عن البرامج والمبادرات التي أثرت حياة أكثر من مليون وثلاث مئة ألف مستفيد، ضمن ستة محاور رئيسية للتنمية تشمل: توفير فرص العمل والدخل، وتمكين المرأة، وتمكين رواد الأعمال، والمبادرات الخيرية والصحية، ومبادرات حفظ البيئة، إضافة إلى دعم العلوم والتقنية. كما استعرض الركن مبادرات المؤسسة البارزة، مثل شركة باب رزق جميل التي أسهمت في توفير أكثر من 1,000,000 فرصة عمل منذ تأسيسها بعام 2003. وبرزت شركة وأكاديمية نفيسة شمس المعنية بتدريب وتمكين السيدات في مجالات الفنون والحرف، والتي قامت بتدريب حوالي 20 ألف سيدة وتصنيع أكثر من 1,000,000 منتج حرفي منذ انطلاقها في عام 2006. كما ضم الركن معلومات عن مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال الذي يقدم برامج تدريبية ومسابقات ريادية على مستوى المملكة، والذي قام بتمكين أكثر من 10,000 رائد أعمال بالبرامج التدريبية والتأهيلية منذ عام 2016. وتناول الركن أيضاً منجزات مستشفى عبد اللطيف جميل للتأهيل الطبي المتخصص في علاج صعوبات الحركة باستخدام أحدث التقنيات، والذي قام بتقديم خدماته العلاجية لأكثر من 125,000 شخص منذ عام 1994، وغيرها من البرامج الخيرية والتنموية.
في هذا السياق، صرّحت د. مي طيبة، عضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل السعودية، قائلةً: "تأتي مشاركتنا في معرض الرياض للسيارات هذا العام لتعريف الزوار بالأثر الاجتماعي لعائلة عبداللطيف جميل، ممثلاً بالرحلة التنموية الطويلة التي خاضتها مؤسسة مجتمع جميل السعودية في خدمة المجتمع. ويعكس وجودنا هنا التزامنا بدعم التنمية الوطنية، وفتح قنوات تواصل مع الشباب ومختلف فئات المجتمع. ونؤكد من خلال هذه المشاركة استمرار دور مجتمع جميل السعودية كشريك تنموي يركز على تمكين الأفراد وتعزيز الابتكار وخلق الفرص التي تسهم في مستقبل مزدهر للمجتمع السعودي."
وتتطلع مؤسسة مجتمع جميل السعودية، من خلال هذه المشاركة إلى مواصلة توسيع نطاق تأثيرها التنموي ليشمل مختلف مناطق المملكة، عبر مبادرات أكثر شمولية. كما تؤكد المؤسسة التزامها بتطوير برامج تمكينية تعزز قدرات الأفراد وتدعم تطلعاتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً، وترسيخ نموذج وطني رائد في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
لمشاهدة فيديو تغطية الفعالية: https://youtube.com/shorts/Fjcd7k4o3CQ