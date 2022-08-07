"تألُّق" إماراتي واكتساح "كويتي" بمهرجان ولي العهد للهجن

وقد استهلت الفوز بالمركز الأول في الشوط الأول المطية الإماراتية "محنة" لسهيل الرملي العامري، ثم "مداهم" لسهيل الرملي العامري من الإمارات، ثم "المنتصر" لمحمد علي المري، ثم القعود الإماراتي "مشكور" لسهيل الرملي العامري، وجاءت بعده المطية "متعبة" لنادر فرج الجهني، ثم "سلمى" لراشد حمد العفاري من الإمارات، وأخيرًا "هملول" لمحمد ناصر القحطاني.