"تألُّق" إماراتي واكتساح "كويتي" بمهرجان ولي العهد للهجن

تألقت الهجن الإماراتية في منافسات الثنايا مساء اليوم ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022؛ وذلك بفوز 4 مطايا، فيما اكتسحت الكويت لقب الأسرع.
وفي التفاصيل، انتزعت "روعة" لناصر سعود العجمي ميزة الأسرع؛ إذ حققت المركز الأول في الشوط المسائي الثالث فئة ثنايا بكار، بتوقيت قياسي 8:15.984.
وقد استهلت الفوز بالمركز الأول في الشوط الأول المطية الإماراتية "محنة" لسهيل الرملي العامري، ثم "مداهم" لسهيل الرملي العامري من الإمارات، ثم "المنتصر" لمحمد علي المري، ثم القعود الإماراتي "مشكور" لسهيل الرملي العامري، وجاءت بعده المطية "متعبة" لنادر فرج الجهني، ثم "سلمى" لراشد حمد العفاري من الإمارات، وأخيرًا "هملول" لمحمد ناصر القحطاني.