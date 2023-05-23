"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف، وعواصف رعدية وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.