مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحتفل بتخريج وتوظيف متدربي برنامج "همة الهندسي"

احتفلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بانتهاء مرحلة التدريب من برنامج (همة الهندسي)، وتوقيع عقود التوظيف مع المتدربين الذين اجتازوا هذه المرحلة من البرنامج، الهادف إلى تأهيل الكوادر الوطنية من المهندسين السعوديين حديثي التخرج، بالاستفادة والاحتكاك بالخبرات الهندسية العاملة بمشاريع المجموعة والمتخصصة في القطاع الصحي.
في بداية الاحتفال قدّم الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ ناصر الحقباني التهنئة للمتدربين، وأكد سعادته انضمام هذه الكوكبة المتميزة من المهندسين للمجموعة، وحثهم على العمل بجد لإثبات كفاءتهم، ومضيفًا أن الكوادر السعودية المتخصصة في مهن حساسة كالهندسة، عليهم أن يفرضوا أنفسهم بالكفاءة والتميز.. وأوضح أن المجموعة سخرت لهذا البرنامج كافة إمكاناتها العلمية والعملية، لخلق محتوى تدريبي عالي القيمة؛ حيث تلقى المستهدفون من الكوادر الهندسية الشابة التدريب العملي والنظري؛ مشيرًا إلى أنه في نهاية البرنامج تم تقييمهم، واجتاز المتدربون هذه المرحلة، وتأهلوا للمراحل التالية من البرنامج المنتهي بالتوظيف. وأوضح أن البرنامج جرى في بيئة نموذجية تتوفر فيها كل المقومات التي تساعد في تأهيل المتدربين على العمل وإدارة المشاريع الهندسية بكفاءة عالية.
وأكد أ. الحقباني أن المجموعة ستستمر في نهج تنظيم مثل هذه البرامج والمبادرات الداعمة للطاقات الشابة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية: إن البرنامج أشرَفَ عليه خبراء ومختصون في مجال الإدارة والتدريب، بجانب فريق عمل متكامل من إدارات الموارد البشرية والهندسية والشؤون الأكاديمية بالمجموعة، لتزويد الطلاب بأفضل الممارسات التي تعزز من قدراتهم في مجالات التصميم الهندسي والتشغيل والإدارة والمراقبة الميدانية، والإشراف على العمل وقراءة وتنفيذ المواصفات الهندسية، كما تم دراسة البروتوكلات والأنظمة الأساسية المتعلقة بالهندسة مثل إدارة أنظمة حماية المنشآت وكود البناء السعودي.
من جانبه أبدى المهندس وائل الغامدي مدير المشاريع بالمجموعة، سعادته بنجاح البرنامج، وقال إن فرص التدريب النوعية هذه كانت منعدمة تمامًا أمام المهندسين السعوديين، وأضاف أن المجموعة لم تتح الفرصة فقط؛ بل سخرت كافة إمكانياتها لإنجاحها، وقد وجد البرنامج اهتمامًا كبيرًا ومتابعة يومية لأدق تفاصيله من أعلى القيادات.
إلى ذلك ألقى المهندس أحمد الشمري كلمة نيابة عن المتدربين شكر فيها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب والقائمين على البرنامج على اهتمامهم بالكوادر الوطنية، وإتاحة هذه الفرصة النوعية التي جسّرت -بما شملته من محتوى تدريبي متنوع وغني- الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
يُذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، كانت قد أطلقت في وقت سابق، مبادرة قادة المستقبل لتطوير القيادات، وتأتي هذه المبادرة لاستكشاف المواهب والاستثمار فيها؛ تماشيًا مع النمو والتوسع المستمر في أعمال المجموعة، وإيمانًا منها بأن هذا النمو لم يكن ليتحقق لولا جهود ومساهمة كل فرد من منسوبي المجموعة وتفانيهم في أداء مهامهم الوظيفية.