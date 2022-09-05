مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحتفل بتخريج وتوظيف متدربي برنامج "همة الهندسي"

في بداية الاحتفال قدّم الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ ناصر الحقباني التهنئة للمتدربين، وأكد سعادته انضمام هذه الكوكبة المتميزة من المهندسين للمجموعة، وحثهم على العمل بجد لإثبات كفاءتهم، ومضيفًا أن الكوادر السعودية المتخصصة في مهن حساسة كالهندسة، عليهم أن يفرضوا أنفسهم بالكفاءة والتميز.. وأوضح أن المجموعة سخرت لهذا البرنامج كافة إمكاناتها العلمية والعملية، لخلق محتوى تدريبي عالي القيمة؛ حيث تلقى المستهدفون من الكوادر الهندسية الشابة التدريب العملي والنظري؛ مشيرًا إلى أنه في نهاية البرنامج تم تقييمهم، واجتاز المتدربون هذه المرحلة، وتأهلوا للمراحل التالية من البرنامج المنتهي بالتوظيف. وأوضح أن البرنامج جرى في بيئة نموذجية تتوفر فيها كل المقومات التي تساعد في تأهيل المتدربين على العمل وإدارة المشاريع الهندسية بكفاءة عالية.