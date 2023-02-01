32 مئوية.. نجران وشرورة تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت نجران وشرورة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ5 درجة مئوية.