32 مئوية.. نجران وشرورة تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت نجران وشرورة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ5 درجة مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: نجران وشرورة 32 مئوية، وجازان ووادي الدواسر والقنفذة 30 درجة مئوية، وبيشة 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ5 درجات مئوية، تليها تبوك وعرعر وسكاكا والقريات 6 درجات، حائل 7 مئوية، والأحساء ورفحاء 8 مئوية.
وسجلت الباحة وأبها وبريدة وحائل وطريف وينبع وحفر الباطن ورفحاء أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.