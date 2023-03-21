تتويجًا لجهود فريق عمل وطني.. "مدن" تحصل على الاعتراف الأوروبي للتميز فئة "4 نجوم"

يُذكر أن نموذج "EFQM" هو إطار عمل إداري معترَف به عالميًّا للتغيير التنظيمي وتحسين الأداء، يستند إلى بيانات مدعومة من خبراء الصناعة بما يتلاءم مع غايات المنظمات وأولوياتها والعاملين لديها؛ سعيًا لتحقيق نتائج فاعلة ومستدامة في مجال التميز المؤسسي، كما تُعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة مؤسسة غير ربحية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتميز الأداء والأعمال المؤسسية.