"الاتصالات" تطلبُ مرئياتِ العموم لوثيقة استخدام النطاق 5.9 جيجاهرتز لأنظمة الاتصال

وأوضحت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى تمكين أنظمة اتصال المركبة بالأشياء (V2X) من خلال استطلاع مرئيات العموم من تحديد متطلبات الطيف الترددي في النطاق (5.9) جيجاهرتز من ناحية التقنيات المستهدفة، وكمية الترددات المطلوبة، وأسلوب الترخيص والأهلية، بالإضافة إلى دعوة المهتمين إلى إجراء التجارب الفنية لهذه الأنظمة؛ مع الأخذ في الحسبان التوجهات الدولية والمستجدات التقنية من مصنعي المركبات ومشغلي الشبكات والجهات الدولية ومنظمات التقييس.