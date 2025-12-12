وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع نجران التنموية ويشيد بجودة العمل الميداني

قام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، يوم أمس الخميس، بزيارة تفقدية إلى منطقة نجران، اطّلع خلالها على عدد من المشاريع البلدية والتنموية، مؤكدًا أن العمل البلدي والإسكاني في المنطقة يشهد تطورًا متسارعًا يستهدف رفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات.
وكان في استقبال معاليه أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي وعدد من القيادات في الأمانة. وتهدف الزيارة إلى متابعة المشاريع المنجزة والجديدة والجاري تنفيذها، دعمًا لمسيرة التنمية في المنطقة.
واستهل الوزير جولته بلقاء مع قيادات الأمانة، جرى خلاله بحث مستجدات المشاريع الخدمية، واستعراض المبادرات الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الخدمات البلدية.
عقب ذلك، نفّذ الحقيل جولة ميدانية شملت مشروع تطوير طريق الملك عبدالله، اطلع خلالها على مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، إلى جانب عدد من المشاريع الداعمة للبنية التحتية والخدمات الإسكانية، مع الوقوف على آليات معالجة التحديات وتسريع وتيرة العمل بما يضمن أثرًا ملموسًا على جودة الحياة.
وشملت الجولة زيارة منتزه الملك فهد، حيث أشاد الوزير بالنماذج التطويرية التي تسهم في تعزيز أسلوب الحياة في نجران، كما زار مهرجان "الرقش النجراني" المقام في ساحة قصر الإمارة التاريخي، مطّلعًا على الفعاليات الثقافية التي تبرز التراث المحلي وتعزز الهوية الثقافية.
كما تفقد الوزير حي أبا السعود لمتابعة مراحل تطويره كأحد أقدم الأحياء التاريخية في المنطقة، وزار الأستوديو التصميمي واطّلع على دوره في دمج عناصر الهوية العمرانية النجرانية في المشاريع السكنية والتجارية، مستعرضًا أبرز منجزاته ومخرجاته.
وفي مركز الفعاليات والمؤتمرات ببلدية بئر عسكر، التقى معاليه عددًا من المستثمرين ورواد الأعمال، لمناقشة الفرص الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في التنمية، مشددًا على أهمية هذه اللقاءات في فتح مسارات جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير بيئة الاستثمار.
وبرعاية الوزير، وقّعت أمانة منطقة نجران عقود شراكة مجتمعية مع عدد من رجال الأعمال، دعمًا للتكامل بين القطاعين البلدي والخاص، وتعزيزًا لدور المجتمع في تنمية المدن وتحسين جودة الحياة.
واختتم معالي الوزير زيارته بالوقوف على طريق الجامعة ومشروع واجهة نجران الاستثماري، مطلعًا على سير العمل والمشاريع الهادفة لتحسين المشهد الحضري ودعم مستهدفات التنمية الشاملة في المنطقة.
من جهته، أكد أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي أن زيارة الوزير تعكس دعم مسيرة التحول الحضري، واستعراض المشاريع النوعية المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى ما تحظى به المنطقة من دعم القيادة لتعزيز النمو العمراني وتطوير الخدمات المقدمة للسكان.