وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع نجران التنموية ويشيد بجودة العمل الميداني

قام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، يوم أمس الخميس، بزيارة تفقدية إلى منطقة نجران، اطّلع خلالها على عدد من المشاريع البلدية والتنموية، مؤكدًا أن العمل البلدي والإسكاني في المنطقة يشهد تطورًا متسارعًا يستهدف رفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات.