شاهد.. ضخ أكثر من 5 ملايين لتر من المياه في مديرية الخوخة خلال شهر نوفمبر الماضي

وجرى ضخ 2.730.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 2.670.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 180 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 55 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى صيانة 15 حمامًا متنقلًا، وصيانة 14 خزان مياه، وتنفيذ 20 حملة لمكافحة نواقل الأمراض، إلى جانب تنفيذ حملة واحدة للنظافة، وفحص واحد لجودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.