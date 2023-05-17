شاهد.. قرية الرعب في "سيتي ووك" تجذب عشّاقَ المغامرات

استقطبت قريةُ الرعب في "السيتي ووك" العديدَ من زوار تقويم فعاليات جدة 2023، بعروضها المشوّقة وتجاربها المثيرة التي تقدم للزوار.
وتضمّ منطقةُ "قرية الرعب" عددًا من التجارب التي تجمع بين مشاعر الخوف والمغامرة وحب الاستطلاع؛ من خلال قرية مهجورة تتكوّن من مبنى لقسم الشرطة، ومحكمة، وسجن، ومستشفى، ومدرسة، وكذلك متاهات وبيوت رعب، مزودة بأحدث التقنيات والمعدات.
وتأتي هذه الفعالية لتقدم لمحبّي المغامرة تجربةً جديدة في انتظارهم مليئة بالتشويق والمرح والرعب؛ حيث يشعر زوّار قرية الرعب وكأنهم في حلم مرعب مليء بالمفاجآت من بداية الرحلة حتى نهايتها.
وتعدُّ منطقة "السيتي ووك" أكبر مناطق تقويم فعاليات جدة 2023، وتقدم العديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفّرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.
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