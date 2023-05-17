شاهد.. قرية الرعب في "سيتي ووك" تجذب عشّاقَ المغامرات

وتضمّ منطقةُ "قرية الرعب" عددًا من التجارب التي تجمع بين مشاعر الخوف والمغامرة وحب الاستطلاع؛ من خلال قرية مهجورة تتكوّن من مبنى لقسم الشرطة، ومحكمة، وسجن، ومستشفى، ومدرسة، وكذلك متاهات وبيوت رعب، مزودة بأحدث التقنيات والمعدات.