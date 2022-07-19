كيف يختار طلاب الثانوية تخصصاتهم الجامعية؟ مستشارة نفسية تجيب

وأكدت الدكتورة عبير، أن الارشاد والتوجيه المهني يلعب دورًا مهمًا في حياة الطلبة خريجي المرحلة الثانوية من حيث رفع مستوى وعيهم بالجانب المهني من حياتهم ومساعدتهم على اكتشاف مستقبلهم المهني، والتخطيط له مبكرًا لاتخاذ أفضل خيارات حياتهم ومتابعة المسار المهني الذي يناسبهم بصورة أفضل، خاصة أن الطلبة في هذه المرحلة ليس لديهم الوعي الكافي بآلية اختيار المسار المهني المناسب لهم.