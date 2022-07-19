كيف يختار طلاب الثانوية تخصصاتهم الجامعية؟ مستشارة نفسية تجيب

كيف يختار الطلاب في مرحلة الثانوية التخصص الجامعي؟ سؤال لا يجيد كثير من طلبة هذه المرحلة الجواب عليه، بل ويتأثر الجواب عليه بمزيج القلق المهني الذي ينتابهم في تلك الفترة المهمة من حياتهم.
وقالت المستشارة النفسية والمشرفة الإكلينيكية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة عبير بنت علي رشيد لـ"سبق": "مرحلة الثانوية هي من المراحل المهمة والحاسمة في حياة الطلاب، حيث إنها مرحلة تأهيلهم لحياتهم المهنية المستقبلية".
وأضافت: "من الطبيعي أن يتزامن مع هذه المرحلة القلق المهني كنتيجة طبيعية تصاحب هذا الاستعداد، فيحتاج الطلاب في هذه المرحلة التوجيه والارشاد المهني لرفع مستوى الوعي لديهم وتغير مسار القلق المعطل للإنجاز الى الوعي والتحفيز المحرك للإنجاز".
وذكرت أن التوجيه والإرشاد المهني يساعد الطلاب على اكتشاف ذواتهم وشخصيتهم وقدراتهم واهتماماتهم، بالإضافة إلى مساعدتهم على البحث عن الفرص المستقبلية المتاحة، حتى يتمكن الطلاب من اختيار التخصص الجامعي المناسب لهم بناءً على رؤية واضحة ودقيقة.
الإرشاد هو علاقة مهنية بين شخصين أحدهما مرشد والآخر المسترشد بهدف مساعدة طالب الاستشارة في تفهم نفسه وظروفه الراهنة والمقبلة، ومساعدته في حل مشكلاته وتنمية إمكانياته بما يحقق احتياجاته والوصول الى أهدافه المستقبلية.
هو المختص في مجال التوجيه والإرشاد المهني والذي يقوم على مساعدة الطالب على اتخاذ القرار المهني المناسب لاستعداداته وقدراته وميوله وفرصه المستقبلية والإعداد لها والالتحاق بها، وذلك بهدف زيادة احتمالات النجاح والتقدم والتطور في مجال عمله، وتحقيق حالة من التوافق المهني المطلوب، حيث إن دوره يركز على مساعدة الفرد في اختيار المهنة الأكثر ملاءمة له وذلك باستخدام الاختبارات والمقاييس المهنية العالمية المعتمدة للجانب المهني.
وأكدت الدكتورة عبير، أن الارشاد والتوجيه المهني يلعب دورًا مهمًا في حياة الطلبة خريجي المرحلة الثانوية من حيث رفع مستوى وعيهم بالجانب المهني من حياتهم ومساعدتهم على اكتشاف مستقبلهم المهني، والتخطيط له مبكرًا لاتخاذ أفضل خيارات حياتهم ومتابعة المسار المهني الذي يناسبهم بصورة أفضل، خاصة أن الطلبة في هذه المرحلة ليس لديهم الوعي الكافي بآلية اختيار المسار المهني المناسب لهم.
وقالت: "لا يقتصر دور المرشد المهني على مساعدة الطلبة في اختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم وإمكانياتهم وفرصهم المستقبلية المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، بل يساهم أيضًا في توعية الطلبة ببعض المفاهيم الخاطئة المتداولة اجتماعيا فيما يخص اختيار التخصص الجامعي وبعض الأسباب التي تعرقل اتخاذ هذا القرار المهني المستقبلي".
وأضافت: "للمرشد المهني دور مهم في تعزيز مهارات البحث عن المعلومات الصحيحة من المصادر الموثوقة عند الخريجين، بعيدًا عن الآراء والاجتهادات الفردية، كما يقدم المرشد النفسي خدمة إتاحة المقاييس المهنية العالمية والتي دورها الكشف عن سماتهم الشخصية وعلاقتها بميولهم المهنية التي تقودهم إلى اختيار التخصص الجامعي المناسب لهم.
ليس هذا فحسب، بل إن المرشد المهني يساعد الطلبة في تحليل نتائج مثل هذه الاختبارات وربطها بالخيارات المهنية المناسبة والمطلوبة لسوف العمل".
من جهة أخرى يساهم المرشد المهني في خفض معدل قلق المستقبل والمخاوف المصاحبة لهذه المرحلة وتعديل الأفكار غير العقلانية التي يتبناها الطلاب في هذه المرحلة، مثل الكمالية والمثالية المطلقة ورفع سقف التوقعات من الذات وتضخيم الأمور البسيطة وتعزيز دائرة الأفكار السلبية المعطلة للإنجاز ويركز على توجيه الطلاب بأهمية السلامة النفسية وأثرها الإيجابي على حسن اتخاذ القرار المناسب.