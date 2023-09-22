في يومها الوطني الـ 93.. المملكة عقودٌ من الرفعة والسؤدد

وكان صريحًا في تعامله مع القضايا التي تهم أمته على الصُّعُد كافة، وأثبتت الأحداث المتعاقبة حتى يومنا هذا رؤيته الصائبة ونهجه الصحيح في أقواله وأفعاله فكانت تلك الرؤية، وذلك النهج القاعدة والأساس القويم الذي تسير عليها المملكة في جميع تعاملها داخليًا وخارجيًا، ففي الخطاب الذي ألقاه -يرحمه الله- في المأدبة الكبرى التي أقامها لكبار حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرّمة في 9 ذي الحجة عام 1364هـ الموافق 15 نوفمبر 1945م خصّص الجانب الأكبر من خطابه للحديث عن قضية فلسطين حيث قال -يرحمه الله-: "إنّ مسألة فلسطين هي أهم ما يشغل أفكار المسلمين والعرب في هذه الأيام وهي المسألة التي يجب أن تكون موضع عناية الجميع ومدار اهتمامهم، ومع أنني لا أحب كثرة الكلام وأفضّل العمل الصامت المثمر فإنني أقول بصراحة: إنّ السكوت عن قضية فلسطين لا يوافق المصلحة وقد سبق لي أن تكلمت مع أركان الحكومة البريطانية، كما تحدثت مطولًا مع الرئيس روزفلت، وذكرت بكل صراحة الحيْف الذي أصاب إخواننا عرب فلسطين والإعنات والقهر اللذين خضعوا لهما وطالبت وطلبت من الرئيس الراحل، إنصاف عرب فلسطين إن لم يكن بالمساعدات الفعلية، فعلى الأقل الوقوف على الحياد وعدم مساعدة اليهود عليهم".