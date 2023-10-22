"رتال" الراعي الماسي لمعرض ريستاتكس الشرقية 2023

وستشارك "رتال" بعروض ونماذج لعدد من أحدث مشاريعها التي تم البدء في تنفيذها، وهي: مشروع "رتال رايز"، ومشروع تطوير واجهة بحرية فاخرة مع العلامة التجارية الريتز كارلتون، ومشاريع: "إيوان ثروة" و"رويا النخيل" و"آر بي سي" الخبر.