12 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع سيول وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.