تكامل ومنافع و"تذاكر".. مذكرة تفاهم بين هيئة السياحة و"سار"

وقّعت الهيئة السعودية للسياحة والخطوط الحديدية السعودية "سار"؛ مذكرة تفاهم، تهدف لتحديد أوجه التكامل والمنافع المشتركة، والتعاون في تسويق تذاكر الخطوط الحديدية، عبر منصة "روح السعودية" وقنوات التواصل والإعلان والإعلام المتنوعة، والترويج للوجهات السياحية بالقطارات والمحطات، والعمل معًا للارتقاء بمستوى الخدمات، والإسهام في تطوير القطاع السياحي والخيارات المقدمة أمام الزوار من داخل وخارج المملكة؛ حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم أمس في مدينة الرياض، على هامش الملتقى السياحي السعودي STF.