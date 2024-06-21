"الشؤون الإسلامية" بـ"الحدود الشمالية" تُوزِّع 60.000 نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج العراقيين

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الحدود الشمالية، أمس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، على الحجاج العراقيين المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ جديدة عرعر، حيث سيتم توزيع (60.000) ألف نسخة خلال الأيام القادمة.
وأعرب الحجاج المغادرين عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين المولى - عز وجل - أن يبارك في جهودها، ويحفظ قيادتها وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان.