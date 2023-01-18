محاكم الاستئناف على مستوى المملكة تصدر 225 ألف حكم وتعقد 276 ألف جلسة

ويهدف اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، ما سيعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز؛ أصبحت محكمة الاستئناف حاليًا هي من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقًا في غالب الدعاوى.